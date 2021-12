Monheims Haushalt : Haushalt: Stadt setzt Sondersitzung an

Monheim Auf der Tagesordnung am 12. Januar steht eine gesonderte Abstimmung über die Einwendung eines Monheimers. Anschließend wird erneut über die Haushaltssatzung abgestimmt.

(og) Der Stadtrat stimmt in einer Sondersitzung am 12. Januar erneut über die Haushaltssatzung ab. Hintergrund ist die formelle Einwendung eines Bürgers gegen die Satzung. Beginn im Ratssaal ist um 17 Uhr. Die Einwendung hatte die Verwaltung im Haupt- und Finanzausschusses Anfang Dezember bereits vorgelegt und Stellung genommen. In der Sitzung des Rates ist über diese und die Haushaltssatzung gemeinsam abgestimmt worden – die Haushaltssatzung wurde mehrheitlich angenommen und die Einwendung damit mehrheitlich abgelehnt.

Der Einwender hält das nicht für rechtskonform. Über seine Einwendung hätte zwingend vor der Beschlussfassung über die Haushaltssatzung erfolgen müssen. In der Gemeindeordnung werde aber lediglich normiert, dass die Einwendungsfrist so bemessen sein muss, dass der Rat vor der Entscheidung über die Haushaltssatzung in der Lage sein muss, über die Einwendung zu beschließen, zitiert die Verwaltung. Aus ihrer Sicht sei dies erfüllt, weil es bereits im Haupt- und Finanzausschuss (2. Dezember) eine Stellungnahme dazu gegeben hätte und die Ratsmitglieder somit bis zur Ratssitzung am 15. Dezember Anträge dazu hätten stellen können. Um keinen Rechtsstreit zu riskieren und das zügige Inkrafttreten der Haushaltssatzung zu sichern, werden jetzt Haushaltssatzung und Einwendung in zwei getrennten Punkten zur Abstimmung vorgelegt.