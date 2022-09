Unbekannter setzt an Monheimer Grunewaldstraße Auto in Brand : Feuerteufel fackelt wieder Auto ab

Unbekannter setzt an Monheimer Grunewaldstraße Auto in Brand

Monheim In der Nacht zu Dienstag hat der Monheimer Brandstifter im Berliner Viertel erneut zugeschlagen: Zum 27. Mal legte er Feuer an einem Auto.

() Der Feuerteufel aus dem Berliner Viertel in Monheim hat erneut zugeschlagen. In der Nacht zu Dienstag, 6. September, zündete der unbekannte Brandstifter einen Mercedes an.. Hierbei wurde auch ein daneben geparktes zweites Auto beschädigt - es entstand ein Sachschaden in Höhe von mehr als 40.000 Euro. Damit erhöht sich die Anzahl der seit Mitte Juli im Berliner Viertel durch Brände beschädigten Autos auf mittlerweile 27.