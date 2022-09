Unbekannter fackelt Papiercontainer in Monheim ab : Wieder Feuer im Berliner Viertel

Monheim Im Monheim hat ein Brandstifter erneut zugeschlagen: Im Berliner Viertel zündet er einen Papiercontainer an.

() Wieder hat ein Brandstifter im Berliner Viertel in Monheim ein Feuer gelegt. In der Nacht zu Freitag, 16. September, zündet ein unbekannter Mann einen Altpapiercontainer an. Um 1.48 Uhr bemerken zwei Anwohner, dass ein am Straßenrand der Schöneberger Straße, Höhe Hausnummer 5, stehender Altpapiercontainer in Flammen seht. Die Zeugen alarmieren die Feuerwehr, die den Brand löscht, aber nicht mehr verhindern kann, dass der Container vollständig zerstört wird. Der Schaden, so die Polizei, beträgt mehrere hundert Euro. Sie geht von Brandstiftung aus und bittet einen 1,90 Meter großen Mann von korpulenter Statur und schwarzen Haaren, sich zu melden. Der Unbekannte mit „südländischem Erscheinungsbild“ trug einen grünen Pullover und war auf einem E-Scooter unterwegs. Er könnte den Verursacher gesehen haben. Die sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verläuft in der Nacht ergebnislos. Die Beamten bitten weitere Zeugen, die Hinweise oder Beobachtungen gemacht haben, sich bei der Wache unter der Rufnummer 02173 9594-6350 zu melden. Erst am Donnerstag hatte die Stadt Monheim eine Belohnung für die Ergreifung des Autobrandstifters in Höhe von 5000 Euro ausgelobt.