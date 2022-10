Nur wenige Monheimer trauen sich mitzumachen : Im Monster-Schritt zum bewegten Kunstwerk

Der Chor der Bewegung in Monheims Rheinbogen machte den beteiligten Tänzern Spaß und erfreute die Zuschauer. Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Zu witzigen Tanzschritten lud die Performance-Künstlerin Sylvia Schwenk im Rheinpark ein. „Bewegter Chor“ nennt sie ihr Projekt für Monheim. Leider trauten sich nur wenige mitzumachen. Der Side Step kann mitunter zum Problem werden.

Besonders wenn man aus der Übung ist, können Tanzschritte zu Problem werden. Und die Performance-Künstlerin verlangte am Sonntagmittag von den spontan Mitwirkenden beim „Bewegten Chor“ noch ein paar Schritte mehr, die sie zum Takt der Musik im Landschaftspark im Rheinbogen vor den Augen der Öffentlichkeit vorführen sollten. Leider hatten sich nur 15 Mutige getraut mitzumachen. Die Künstlerin choreographiert ansonsten bis zu 100 Teilnehmer.

Die Passanten schauten lieber interessiert und amüsiert zu, statt sich mal eben schnell einzureihen und Teil des Kunstwerkes zu werden. So etwas hatte Monheim – wie so viele Aktionen in letzter Zeit – noch nie gesehen. „Monsterschritte“, „Tata“-Bewegungen, einen geführten „Linkswisch“ oder einen Absprung wie zum Tauchen – diese eher ungewohnten „Tanzschritte“ mussten die Teilnehmern unter Anleitung ihrer „Dirigentin“ Sylvia einsetzen. Sie sollten sozusagen, von elektronischen Rhythmen begleitet, Musik und Melodie mit ihren Körpern erlebbar machen.

Info Der Mensch als Kunstwerk Sylvia Schwenk wurde in Mannheim geboren, wuchs in Australien auf und lebt heute in Berlin. Die multidisziplinäre Künstlerin hat bereits mehr als 30 performative Werke mit 2000 Menschen erschaffen. Dabei interessiert sie sich unter anderem für die Rolle des Körpers im Alltag und macht ihn künstlerisch sichtbar.

„Als Kind mit sieben Jahren war ich in einem Chor“, erzählte Sylvia den Menschen vor ihr. Da habe der Chorleiter sie wegen ihres Körpereinsatzes gerügt: „Liebe Sylvia, bitte immer nur den Mund bewegen. Und nicht mehr.“ Das habe sie animiert, alles mal anders zu machen.

Komplett schwarz gekleidet warten am Sonntag die 15 „Chor-Sänger“ auf Anweisungen der zarten, aber resoluten Performance-Künstlerin, Malerin und Autorin. Maline (16) und Sanjana (16) sind einfach mal vorbeigekommen. „So etwas haben wir noch nie gemacht. Das ist eine neue Erfahrung. Ich glaube, dass wir Spaß haben werden“, sagt Maline. Ihre Freundin gibt zu, sie habe nicht die geringste Ahnung, was sie erwarte. „Ich bin einfach nur gespannt“, erklärt sie. Den übrigen, darunter erstaunlich viele Männer, geht es ebenso. Neugierig warten sie auf ihren Einsatz. Anita (76) ist total fit und liebt Bewegung aller Art, berichtet sie. Ihr Begleiter Frank fügt an, sie sei sonst auch eine leidenschaftliche „Line-Dancerin“. Das ist eine Tanzform, bei der einzelne Tänzer in Reihen und Linien vor- und nebeneinander tanzen. Frank (70) selbst war extra am Samstag noch in Neuss, um das geforderte schwarze T-Shirt zu kaufen.

Und dann geht‘s auch schon los. In kleinen Gruppen über der schwarzen Grundkleidung rot, gelb, grün und blau markiert, werden verschiedene Schritte und Drehungen eingeübt. Sylvia beweist Geduld und nahezu liebevollen Umgang mit ihren „Chor-Mitgliedern“, für die das alle noch ein bisschen neu ist. „Connect: monheim am rhein“ nennt sie ihre Aktion. Die Kunstwerkstatt hatte sie eingeladen, diese mit Monheimern zu realisieren. Ulrike (49), ein Fan der „Connect-Bewegung“, ist aus Schöppingen im Münsterland angereist. „Ja, ich bin 140 Kilometer gefahren, um dabei zu sein“, berichtet sie. „2018 war Sylvia bei uns in Schöppingen. Wir haben ein lebendiges Emoji dargestellt. Das war super schön“, schwärmt sie. Und eigentlich habe die Künstlerin mit ihren Aktionen viel mehr Teilnehmer verdient. „Man trifft hier mit völlig Fremden zusammen und erweitert seinen Horizont“, sagt sie. Noch heute schaue sie sich das Video vom bewegten Emoji gerne an. „Ich kann dann sagen, das rechte Auge da, das bin ich“, erklärt sie lachend.