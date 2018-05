Monheim: Monheimer Partei Peto hat jetzt 465 Mitglieder

Monheim 465 Mitglieder hat nach eigenen Angaben die Partei Peto, 30 von ihnen kamen jetzt zum Parteitag ins Ulla-Hahn-Haus. Die von Kassierer Marius Volgmann vorgestellte Bilanz des Jahres 2017 weist nachlaut Vizebürgermeister Lucas Risse eine gute finanzielle Rücklage für die Kommunalwahl 2020 auf. "90 Prozent der Einnahmen stammen von Spenden der Ratsmitglieder. Schüler und Studenten zahlen lediglich einen Euro pro Monat." Die Fraktionsvorsitzende Lisa Pientak und Bürgermeister Daniel Zimmermann stellten aktuelle Themen vor, etwa den bevorstehenden Umbau der Opladener Straße und die Umgestaltung von drei Kreisverkehren mit Kunstwerken wie dem Geysir.

Für den geplanten Umbau der einstigen Shell-Fassabfüllhalle in eine Veranstaltungshalle wird laut Zimmermann in Kürze ein Architektenwettbewerb gestartet. Erste Ergebnisse in Form von Konzeptentwürfen würden im Herbst erwartet.