2500 Exemplare : Monheimer Lions arbeiten an neuem Adventskalender

Monheim (RP) Auch wenn heute noch niemand an den Advent und Weihnachten denkt: die Monheimer Lions bereiten schon seit einiger Zeit ihren nächsten Adventskalender vor, um wieder vielen Monheimer Bürgern pünktlich zum Advent mit einem kleinen oder größeren Geldbetrag eine Freude zu bereiten.

So konnten im letztjährigen Advent 8000 Euro ausgeschüttet werden. In diesen Tagen trafen sich einige Lions mit dem Gewinner des Motivwettbewerbs, dem Monheimer Hobbyphotographen Georg Greimann. Sein winterliches Bild vom „Alten Markt“ wurde von den Monheimer Lions unter den mehr als 30 Einsendungen als Motiv für den nächsten Kalender gekürt. Seit mehr als 15 Jahren ist der Adventskalender ein Erfolgsmodell in Monheim: Auf dem Martinsmarkt am 7. November und an weiteren Verkaufsstellen werden in diesem Jahr 2500 Kalender für jeweils 5 Euro verkauft. Pünktlich zum Advent wird der Erlös über Kindertagesstätten, Seniorenheime und weitere Einrichtungen an bedürftige Menschen in Monheim verteilt. So konnte in der Vergangenheit manch kleiner, aber auch großer Herzenswunsch noch vor Weihnachten erfüllt werden. Vorbestellungen sind ab zehn Kalendern ab sofort unter lions-monheim.kalender@gmx.de möglich.