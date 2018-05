Monheim: Monheimer hat privates Fußballmuseum

Monheim Jan-Christoph Spahl hat mit Erinnerungsstücken zu Triumphen der deutschen Fußball-Nationalmannschaft eine kleine, feine Privatsammlung aufgebaut.

Nun ist es an sich nichts Ungewöhnliches, Andenken an große Fußballspiele, Autogrammkarten oder Fanartikel zu sammeln. Der 35-jährige Monheimer jedoch hat sich sehr gezielt nach unterschiedlichen Dokumenten der deutschen Turniererfolge umgeschaut - und seine vielfach im Internet entdeckten Fundstücke in nunmehr vier Vitrinen sortiert.

"Ich mag es, dass alle Exponate eine Geschichte erzählen können", sagt Spahl. Begonnen hatte er seine Sammlung im Anschluss an die WM 2014. "Ich wollte die Erinnerungen daran festhalten", erklärt er - und konnte schnell ein täuschend echtes - und schweres - Duplikat des WM-Pokals mit Gravur in die Vitrine stellen.

Original ist hingegen das Konfetti, das im Maracana-Stadion auf Jogi Löws Weltmeistermannschaft niederregnete: Zusammen mit zwei Fotos, die Fans nach dem Finale machten, hängen die goldenen Schnipsel nun in Spahls Wohnung eingerahmt an der Wand. Aber auch Tickets, Trinkbecher, eine Kopie von Jens Lehmanns "Elfmeter-Zettel" aus dem 2006er-Viertelfinale gegen Argentinien, und die immer wieder beliebten Ausschnitte "heiligen" Rasens - sei es aus dem alten Wembley-Stadion oder dem Stadio Olimpico von Rom - prägen seine Sammlung.

Mit letzterem verbindet er die ersten bewussten Erinnerungen an ein WM-Finale, eben jenes aus dem Jahr 1990. "Wenn ich mit Freunden zusammen Fußball gucke, ist das immer wieder ein Highlight, wenn wir uns vorab gemeinsam die Exponate anschauen", erzählt Spahl, der seine Sammlung verschmitzt mit der des Deutschen Fußballmuseums und des FIFA Welt Fußball Museums in Zürich vergleicht: "Die haben, wenn auch natürlich in deutlich größerem Umfang, vieles, was ich auch habe."