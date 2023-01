Vögel zählen im Marienburgpark Den Vogel im Blick

Amsel, Rotkehlchen oder Elster – all diese Vögel dürften jedem aus dem heimischen Garten vertraut sein. Doch welche Vögel sind in diesen Wintermonaten noch in Monheim zu finden? Im Rahmen der deutschlandweit vom Naturschutzbund Deutschland, kurz Nabu genannt, ins Leben gerufenen „Stunde der Wintervögel“, trafen sich am Sonntagmorgen die Mitglieder der Nabu-Gruppe Monheim, um gemeinsam zu beobachten und zu zählen, welche Vögel sich im Winter im Marienburgpark tummeln.