Online-Erkundung in Monheim : Monheimer entdecken Orte zum Verweilen

Online-Erkundung in Monheim

Das Rheinufer in Monheim könnte ein Lieblingsplatz sein. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Das Gemeinschaftsprojekt von verschiedenen sozialen Einrichtungen in der Stadt startet Mitte Mai. Schöne Plätze sollen dabei entdeckt oder wiederentdeckt werden.

(og) „Monheimer Orte des Verweilens“ ist ein neues Projekt der Awo-Begegnungsstätte Louise-Schroeder-Haus, des Mehrgenerationenhauses der Evangelischen Kirchengemeinde, der Begegnungsstätte Caritas-Treffpunkt, der SKFM und der Stadt Monheim. Orte des Verweilens können und sollen (wieder-)entdeckt werden, wirbt Helene Adolphs, Sprecherin der Caritas. Los geht es für Entdecker am 18. Mai um 14.30 Uhr mit einer Online Veranstaltung als Ersatz für die geplante Erkundung am Heinrich-Zille-Platz. Teilnehmern wird zu Beginn digital die Geschichte und Entwicklung des Platzes anhand von Bildern und Geschichten erläutert, anschließend können sie sich austauschen. Interessierte werden gebeten, sich vorab im Awo-Louise-Schroeder-Haus unter Tel. 02173 31411 oder per Mail unter schroederhaus@awo-monheim.de anzumelden.