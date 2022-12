Im Februar Schulanmeldungen in Monheim Anmeldung an weiterführenden Schulen

Das Otto-Hahn-Gymnasium bietet am 19. und 20. Dezember, jeweils um 19 Uhr in der Aula, Infoabende an. Schulleiter Martin Kaiser sowie Erprobungsstufenkoordinator Oliver Drechsel stellen dabei das Schulprofil vor. Termine für Anmeldungen können nach den Infoabenden, also ab dem 21. Dezember, über die Internetseite der Schule, ohg.monheim.de, vereinbart werden. Anmeldetermine gibt es am 6. und 7. Februar, jeweils von 9 bis 12 und von 14 bis 18 Uhr.