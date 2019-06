Berliner Viertel : Monheimer bewirft Polizisten mit Bierflaschen

Monheim Einige verfehlen die Beamten nur knapp.

Ein Monheimer hat von einem Balkon aus Polizisten mit Bierflaschen beworfen. Nach Angaben der Polizei wurden die Einsatzkräfte in der Nacht zu Pfingstmontag gegen 2.10 Uhr wegen einer Ruhestörung zu einem Wohnhaus an der Brandenburger Allee gerufen. Während die Beamten das Haus betraten, hörten sie klirrende Geräusche. Schnell stellten sie fest, dass der vor dem Haus abgestellte Streifenwagen von einem Balkon der oberen Etage mit Bierflaschen beworfen wurde. Eine Flasche traf den Funkwagen und verursachte Schaden an Dach und Motorhaube. Weitere Flaschen verfehlten die Polizisten nur knapp. Im Wohnhaus schnappten sie sich den Flaschenwerfer, einen betrunkenen 34-Jährigen. Gegen den Mann wurde ein Strafverfahren eingeleitet.