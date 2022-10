In der Stadtbücherei : Monheimer Autoren lesen aus ihren Werken

Monheim Die Bibliothek an der Tempelhofer Straße 13 ist von Freitag, 21. Oktober, bis Sonntag, 23. Oktober, in Kooperation mit dem Verein „Pro Literatur“ Gastgeberin für ein Forum von meist Monheimer Autoren.

Jeden Tag werden jeweils zwei Werke vorgestellt, in der Pause und im Anschluss ist Zeit zum Austausch und zum Signieren. Alle Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt ist frei. Um Anmeldung unter Telefon 02173 951-4135 oder per E-Mail an bibliothek@monheim.de wird gebeten.

Am Samstag, 11 Uhr, liest Jan Michaelis aus „Mordbrücke“. Um 12.30 Uhr schildert Dr. Gerd Sodtke in „Licht und Schatten“ den Alltag eines Krankenhausarztes. Am Sonntag um 11 Uhr trägt Jörg Schwenzfeier Geschichten aus dem Kreis Mettmann unter dem Titel „Letzter Bus ab Gruiten“ vor. Um 12.30 Uhr liest Özge Kabukcu aus ihrem Reiseführer „Glücksorte in Istanbul: Fahr hin und werd glücklich!“ vor.