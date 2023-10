Monheim Monheim wird vom Europarat ausgezeichnet

Die internationale Verständigung in Zahlen: In 2023 hat es 25 Austausche mit Monheimer Beteiligung gegeben, organisiert durch Schulen, Gruppen und Vereine. Über 400 Monheimer haben daran teilgenommen. Die Partnerstädte waren etwa in gleicher Anzahl beteiligt. Den größten Anteil dabei haben die Schulen. Aber auch die ebenfalls beim Fest anwesenden Partnerschaftsvereine, Sportvereine sowie Feuerwehr und Personalratsmitglieder organisierten in diesem Jahr Treffen mit Freunden in den Partnerstädten.