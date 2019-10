Monheim VHS : Bei der VHS geht es um die Weimarer Verfassung

Monheim (og) Zwei demokratische Verfassungen in Deutschland feiern in diesem Jahr ihr Jubiläum. Dem widmet sich das nächste Seminar der VHS- Reihe „Geschichte am Samstag“. Die beiden Verfassungen werden auf Gemeinsamkeiten und Unterschieden untersucht.