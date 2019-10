Monheim : Frauenchor Baumberg war auf Tour

Der Frauenchor Baumberg war auf Konzertreise in Niedersachsen. Foto: Frauenchor

Monheim Eine Konzertreise führte die Sängerinnen nach Oldenburg und Bad Zwischenahn.

(ilpl) Der Frauenchor Baumberg unternahm Ende September eine dreitägige Konzertreise nach Oldenburg und Bad Zwischenahn. In Oldenburg fanden die Sängerinnen der Klang der Lambertikirche herrlich.

In Bad Zwischenahn genossen sie einen Ausflug in den „Park der Gärten“, eine Gartenschau in Bad Zwischenahn.