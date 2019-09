Monheim : Eislaufen vorm Rathaus: Gruppen-Anmeldung ab sofort möglich

Der „Monheimer Sternenzauber“ wird am 29. November eröffnet. Das Spektakel mit Schlittschuh-Spaß, Glühwein und mehr geht in die fünfte Saison.

Der Monheimer Sternenzauber geht in diesem Winter bereits in die fünfte Runde. Von Freitag, 29. November, bis Sonntag, 5. Januar, steht die kostenfrei nutzbare Eisbahn auf dem Rathausvorplatz fünf Wochen bereit. Schulklassen und Erwachsenengruppen können die Eisfläche ab sofort wieder mieten. „Reservieren lohnt sich“, sagt Citymanagerin Romy Klaubert. Im vergangenen Jahr lockte der Monheimer Sternenzauber mehr als 25.000 kleine und große Besucher auf den weihnachtlich geschmückten Rathausvorplatz.

In einem Buchungsportal unter www.monheim.de/sternenzauber können freie Termine eingesehen und direkt reserviert werden. Für Kindergartengruppen und Schulklassen stehen vom 2. bis zum 20. Dezember rund 60 Termine zur Verfügung: montags bis freitags von 8.30 bis 10, 10 bis 11.30 Uhr, 11.30 bis 13 Uhr und 13 bis 14.30 Uhr. Vereine, Firmen und andere Erwachsenengruppen können zum Beispiel ihre Weihnachtsfeier auf dem Eis feiern. „Eislaufbahn und Almhütte sind ein beliebter winterlicher Treffpunkt, um abends mit Kollegen, Freunden oder der Familie zu entspannen und zu feiern“, weiß Citymanagerin Sina Schmidbauer. Die 20 Meter langen Eisstockbahnen können an insgesamt 116 Terminen montags bis freitags von 19 bis 21 Uhr und samstags von 18 bis 21 Uhr gemietet werden. Eine Bahn kostet 40 Euro pro Stunde, auf einer Bahn können bis zu acht Personen spielen. Größere Gruppen können parallel zwei Bahnen buchen. Wer nicht Eisstockschießen möchte, kann für 80 Euro auch die ganze Fläche exklusiv zum Eislaufen reservieren. Neben der Eisbahn wird auch die Almhütte mit 60 Sitzplätzen aufgebaut. Im Inneren oder an der Außentheke können gibt es zu den Öffnungszeiten der Eisbahn Kakao, Winzer-Glühwein, Kaiserschmarren, Brettljause, Raclette oder Rheinische Tapas.

Auch die Hütte kann im Buchungsportal unter www.monheim.de/sternenzauber für Privat- oder Firmenfeiern gemietet werden. Der Monheimer Sternenzauber wird am Freitag, 29. November, um 16 Uhr eröffnet. Das Eislaufen ist wie gewohnt kostenfrei, nur für die Schlittschuhe fällt eine Verleihgebühr von zwei Euro an. Die allgemeinen Öffnungszeiten bis zum 22. Dezember sind montags bis freitags von 15 bis 18.15 Uhr, samstags und sonntags von 11 bis 17.15 Uhr.

In den Schulferien, vom 23. Dezember bis zum 5. Januar, ist die Bahn ganztägig, also montags bis freitags von 11 bis 18.15 Uhr und samstags und sonntags von 11 bis 17.15 Uhr geöffnet. Auch an den Feiertagen kann man über das Eis gleiten: Am 24. Dezember von 11 bis 15 Uhr, am 26. Dezember von 14 bis 18 Uhr und am 31. Dezember von 11 bis 15 Uhr.