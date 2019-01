Monheim: Mega liefert nur noch Ökostrom

Monheim 300.000 Euro lässt der Monheimer Versorger sich die flächendeckende Lieferung kosten.

Doch was ist eigentlich Öko-Strom. „Auch eine Frage der Statistik“, versucht Geschäftsführer Jürkenbeck eine griffige Erklärung. Produziert wird Ökostrom in Photovoltaik-Anlagen, aus Wasser- und Windkraft, auch aus Biomasse kann ökologischer Strom gewonnen werden oder aus geothermischen Anlagen. Also aus allem, was nicht Kohle oder Kernkraft ist. An der Steckdose bemerkt der Verbraucher das nicht. Doch zertifizierter Ökostrom ist an Bedingungen geknüpft. Im Fall der Mega an strenge. Monheimer Ökostrom trägt bisher das OK-Power-Siegel. Eine erste Voraussetzung dafür ist, dass die Mega weder an Kohle- noch an Kernkraftwerken beteiligt ist. „Das lag vor etwa zehn Jahren im Trend“, so Jürkenbeck. „Da sind viele Versorger auf den Zug aufgesprungen.“ Außerdem müssen 30 Prozent aus Neuanlagen kommen, die nachhaltigen Strom produzieren, damit diese Entwicklung gefördert wird. „Das wird auf der Internet-Seite von OK-Power-Siegel regelmäßig veröffentlicht“, ergänzt Köhler. Begonnen haben die Monheimer Versorger mit der Umstellung auf ökologischen Strom 2010. Da ist die erste Solaranlage entstanden. Außerdem ist das Unternehmen an drei Windparks beteiligt. Schulen und öffentliche Gebäude werden auf Wunsch der Stadt seit 2016 mit Ökostrom versorgt. „Ich kenne kaum eine Stadt, die selbst eine so konsequente ökologische Entwicklung anstößt“, sagt Köhler. Einsparen will die Mega mit der Umstellung jährlich rund 20.000 Tonnen CO 2 . „Ein Autofahrer“, so sucht Köhler ein Beispiel, „der täglich mit einem Benziner 40 Kilometer pendelt, stößt 1,5 Tonnen CO 2 pro Jahr aus.“ 300.000 Euro lässt die Mega sich die für Kunden kostenfreie Umstellung kosten. Das entspreche etwa zehn Prozent des üblichen Gewinns, schätzt Jürkenbeck.