Yamaha-Maschinen : Zwei Motorräder aus Tiefgarage gestohlen

Monheim In der Nacht zu Donnerstag sind aus einer Sammeltiefgarage an der Wiener Neustädter Straße 79a zwei Motorräder gestohlen worden.

Nach Polizeiangaben haben die beiden elf Jahre alten, baugleichen und blau-weißen Yamaha YZF-R6 zusammen einen Zeitwert von mindestens 13.000 Euro. Am Mittwoch gegen 20 Uhr standen sie noch verschlossen unter Motorradplanen, am Donnerstag um 5.30 Uhr wurde der Diebstahl bemerkt. Die Kennzeichen der in limitierter Auflage hergestellten 600er-Sportmaschinen: ME-MT 271 sowie ME-VR 128. Hinweise an die Polizei in Monheim, Tel. 02173 - 9594-6350.