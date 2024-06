Schlägerei in Monheim Zwei Männer schlagen und verletzten 22-Jährigen

(og) Ein 22-Jähriger ist am Freitagabend, 14. Juni 2024, in Monheim von einem Duo angegriffen und verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, hielt der junge Mann sich gegen 21 Uhr auf dem Parkdeck eines Supermarktes an der Friedrichstraße auf, als er nach eigenen Angaben unvermittelt von einem Duo angegriffen wurde. Die Männer sollen ihn mehrfach geschlagen haben, wodurch der Langenfelder verletzt und sein Auto beschädigt wurde. Erst als couragierte Passanten eingriffen, ließen die Angreifer von dem jungen Mann ab und flohen zusammen mit einer jungen Frau unerkannt in Richtung des Supermarktes. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung hat die Polizei die Täter nicht angetroffen. Die Männer mit südosteuropäischem Erscheinungsbild werden als circa 1,70 Meter groß,19 bis 20 Jahre alt und mit schwarzen Haaren beschrieben. Einer der Angreifer soll eine weiße Jacke und eine schwarze Kappe getragen haben. Die junge Frau, die mit den Tätern flüchtete, wird als circa 16 bis 20 Jahre alt und circa 1,60 Meter groß beschrieben. Sie soll ein südländisches Erscheinungsbild und schulterlange, braun-gelockte Haare haben. Sie trug eine schwarze sportliche Jacke und eine grüne Camouflage-Hose. Rettungskräfte brachten den 22-Jährigen zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren ein und die Kriminalpolizei übernahm die weitere Bearbeitung. Hinweise nimmt die Polizei Monheim unter Telefon 02173 9594 6350 entgegen.