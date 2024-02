Monheimer Rheinbogen Zwei Linden am Parkplatz müssen gefällt werden

Im März werden rund 50 Bäume am Parkplatz und am Wasserspielplatz mit einer sogenannten 2D-Tomographie überprüft. „Bei der Methode werden kleine Sensoren in den Stamm geschlagen, die den Schall messen. Defekte wie Fäulen, Höhlungen und Risse würden den Schall verändern“, berichtet Schmidt. Sollten aus der Kontrolle weitere Maßnahmen resultieren, werden sie schnellstmöglich abgearbeitet. Die nächste jährliche Kontrolle aller städtischen Bäume ist ab April geplant.