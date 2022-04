Zeugen melden sich bei Polizei : 17-Jährige haben Stein auf Rheinpromenade gelegt

Unbekannte haben in der Nacht auf Samstag in Monheim einen Stein auf die Rheinpromedade gelegt. Beim Versuch ihm auszuweichen, verlor ein 18-jähriger Autofahrer die Kontrolle. Foto: Polizei Mettmann

Die Polizei hat zwei junge Monheimer ermittelt, die als dringend tatverdächtig gelten, einen etwa 30 Zentimeter dicken Wackerstein auf die Fahrbahnmitte der Rheinpromenade gelegt zu haben. Ein 18-Jähriger war dort am Wochenende mit zwei Freunden verunglückt, das Auto des jungen Mannes hatte sich überschlagen. Mehrere Zeugen hatten sich bei der Polizei gemeldet und Hinweise auf zwei 17-jährige Schüler gegeben. Einer der beiden stellte sich im Beisein seines Vaters am Mittwochs persönlich auf der Wache. Während der weiteren Ermittlung stellte die Polizei bei einer Wohnungsdurchsuchung bei einem der Beschuldigten Smartphones und weiteres Beweismaterial sicher. Die Ermittlungen, auch hinsichtlich des Motivs, gegen das polizeilich bislang nicht in Erscheinung getretene Duo, dauern an. Gegen die beiden wurden Verfahren eingeleitet. Die Monheimer Kriminalpolizei bedankt sich bei den Zeugen und Hinweisgebern, ohne die ein schneller Ermittlungserfolg nicht möglich gewesen wäre.