Stadtgespräch : Monheimer messen sich beim Eisstockschießen

Zwischen Arbeit und Ruhestand, kurz: Zwar, lässt es sich auch auf dem Eis gut aufhalten. Und so versuchte sich eine Gruppe des Monheimer Freizeitnetzwerks „Zwar“ kürzlich beim Eisstockschießen auf der Eislaufbahn, die bis Anfang Januar vor dem Rathaus aufgebaut war. Vier Mannschaften der Zwar-Gruppe Monheim I maßen sich im Wettstreit beim winterlichen „Sternenzauber“. Wobei der Spaß im Vordergrund stand. Danach zogen sich die Zwarler zur Auswertung und einem gemütlichen Umtrunk in die benachbarte Almhütte zurück. Die Mitglieder von „Monheim I (Sandberg-Musikantenviertel)“ treffen sich alle 14 Tage mittwochs im Johann-Wilhelm-Grevel-Haus, Falkenstraße 2. Das nächste Treffen ist am 22. Januar um 19 Uhr. Alle über 55 sind herzlich willkommen.