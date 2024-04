ZWAR-Gruppe Monheim-Sandberg Interessante Einblicke in die Wasserversorgung

Der Bereich, aus dem das Grundwasser in Monheim und Langenfeld gefördert wird, kann nicht vergrößert werden. Aber es werden wohl mehr Menschen in die beiden Städte ziehen, die sich das Grundwasser dann teilen müssen. Wenn es nicht reichen sollte, muss in Zukunft mehr Wasser aus den Nachbargemeinden zugekauft werden. Dadurch kann das Wasser teurer werden.