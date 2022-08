Monheim Brauchtum : Schürefest lockt mit Bands und Umzug

Monheim Zum Schürefest kommen die Kölner Bands Domstürmer und Miljö und die Langenfelder Cover-Band Jim Buttons. Am Sonntagnachmittag findet der traditionelle Umzug statt.

(elm) Nur alle vier Jahre wird in der Monheimer Altstadt das Schürefest gefeiert. Am kommenden Wochenende, diesmal über vier Tage, verwandeln die Altstadt-Funken den Kradepohl wieder in einen Festplatz. Am Donnerstag und Freitag öffnen Biergarten und Festzelt ab 18 Uhr, Samstag ab 14 Uhr und Sonntag ab 11 Uhr. Dazu wird Tina Gethmann in der Almhütte ihr kulinarisches Angebot präsentieren.