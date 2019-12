Von Bethlehem nach Monheim : Zum Krippenspiel leuchtet das Friedenslicht

Diakon Stefan Wickert mit Maria, Josef und dem Jesuskind. Foto: RP/SKFM Monheim

Monheim Die SKFM-Kita Don Bosco beweist’s: Die Frohe Botschaft wärmt auch in einem Umfeld der Multikultur.

Vor der Kulisse einer vier mal zwei Meter großen Krippe aus Kartonagen erzählt Diakon Wickert mit Unterstützung einiger Kinder ganz lebensnah die Weihnachtsgeschichte. Zwei Kinder stellen Maria und Josef auf der Herbergssuche dar. Endlich finden sie einen Stall, in dem Maria ihr Kind Jesus, den menschgewordenen Gottessohn, zur Welt bringen kann. Drei weitere Kinder sind die drei Heiligen Könige dar, die dem Stern folgen ... Die Krippenandacht in der SKFM-Kita Don Bosco in Monheim kurz vor Weihnachten war ein Gesamtkunstwerk von Kindern, Erzieherinnen, Eltern und weiteren Helfern.

So wurde die Karton-Krippe in einem Workshop gebaut – von Kindern gemeinsam mit ihren Vätern. Diakon Wickert las zum Krippenspiel die „Geschichte vom Weihnachtslicht“ vor. Sie erzählt von einem armen Hirtenjungen, der ganz traurig war, weil er dem neugeborenen Jesuskind nichts schenken konnte. Er zündete deshalb eine Kerze an, um im Schafstall nach einem geeigneten Geschenk zu suchen – aber er fand nichts. Als ein anderer Hirte ihn mit der Kerze sah, sagte er zu dem kleinen Jungen: „Da bringen wir dem König der Welt alle möglichen Geschenke, und dabei hast du das allerschönste Geschenk. Denn diese Kerze ist hell und macht warm.“ Bei seiner Ankunft im Stall stellte er deshalb seine kleine Kerze ganz nahe an die Krippe. Hier konnte er deutlich das Leuchten in Marias und Josefs Augen sehen. Und alle freuten sich an dem Weihnachtslicht, dass sogar den armseligen Stall warm und gemütlich machte.

Kindergarten-Leiterin Wencke Thomas nannte es „ein schönes Zeichen“, dass Barbara Thomas, vom Pfarrgemeinderat der Kirchengemeinde St. Gereon und Dionysius, das „Friedenslicht von Betlehem“ vom Kölner Dom mitbrachte. „Die Flamme wurde in der Geburtsgrotte Jesu Christi in Betlehem entzündet und von Pfadfindern nach Deutschland geholt und hier in allen Gemeinden verteilt“, erläuterte Diakon Wickert. Als Symbol für Frieden, Wärme, Solidarität und Mitgefühl solle das Licht an „alle Menschen guten Willens“ weitergegeben werden. Deshalb erhielten auch alle Anwesenden eine Kerze, die am Friedenslicht entzündet wurde.

Für Kita-Vizeleiter Nils Hartusch ist das Licht „nicht nur ein Symbol für die Geburt Christi, sondern für uns als SKFM-Kita auch ein Zeichen der Toleranz“. Schließlich seien in der Einrichtung nicht nur Kinder aus 15 Nationen – auch das gesamte Team Don Bosco ist kulturell bunt gemischt. In die vor acht Monaten eröffnete Kita des Soziadienstes Katholischer Männer und Frauen (SKFM) an der Mevlana-Rumi-Straße gehen derzeit rund 160 Kinder in sieben Gruppen. Die achte Gruppe wird in Kürze eröffnet, später sollen es neun Gruppen werden.

