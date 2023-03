Monheim Freizeit Zum hippen Tanzstil gehört das Wir-Gefühl

Auf dem Eierplatz winden sich die quietschgelben Laternen und Bänke des Kunstwerkes von Jeppe Hein entgegen ihrer stählernen Materialität geschmeidig in den Raum. So wie etwa ein Breakdancer seine Position einfriert. Unter anderem solche Freezes, aber auch Tanzschritte wie „Step Touch“, „Bounce“, „Running Man“ oder „Bart Simpson“ können Kinder, Jugendliche und Erwachsene seit September in der Area 47 Urban Dance Company lernen, die in Sichtweite des Kunstwerkes eröffnet hat.