800 Spender in Monheim gesucht Kirche sammelt Geschenke für bedürftige Kinder

Abgegeben werden können die Geschenke am dritten Adventssonntag, 17. Dezember, vor der Kirche St. Gereon am Rheinbogen-Ende der Altstadt. Der Tafelwagen wird von zirka 11 bis 13.30 Uhr vor Ort sein, um die Geschenke gemeinsam mit den Messdienerleitern in Empfang zu nehmen. Wer am 17. Dezember nicht zur Abgabe erscheinen kann, hat alternativ die Möglichkeit, die Geschenke direkt bei der Tafel, immer an drei Tagen in der Woche (siehe Infokasten), zu überreichen.