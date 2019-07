Monheim : Ziemlich alter silbergrauer Nissan Primera gestohlen

Monheim In der Zeit zwischen Montag, 21.40 Uhr, und Dienstag, 4.45 Uhr, ist von einem Parkplatz an der Weddinger Straße in Monheim ein in Höhe des Hauses Nr. 10 geparkter Nissan Primera verschwunden.

Erst, nachdem er den Diebstahl des silbergrauen Kombis bemerkt hatte, stellte der Fahrzeughalter fest, dass auch ein Fahrzeugschlüssel fehlte. Der war nach Polizeiangaben offenbar zuvor aus einer Handtasche entwendet und zum Starten des Primeras benutzt worden. Der silbergraue Nissan hat das amtliche Kennzeichen ME-FS 1453. Der Zeitwert des zwölf Jahre alten Fahrzeugs wird mit 1000 Euro angegeben. Es hat im rechten Heckbereich einen erkennbaren Unfallschaden. Hinweise zu dem Diebstahl oder dem Verbleib des Pkw an die Polizei, Telefon 02173 - 9594-6350.

(elm)