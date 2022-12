Krischerstraße in Monheim Zeugen gesucht nach Einbruch

(cebu) In der Nacht zu Donnerstag, 8. Dezember, ist ein Mann gegen 0.50 Uhr in ein Geschäft an der Krischerstraße eingebrochen. Ersten Erkenntnissen zufolge schlug der Täter eine Seitentüre ein und entwendete Spielzeug. Als er bemerkte, dass er von einem Zeugen beobachtet wurde, ließ er die Beute zurück und flüchtete mit einem Fahrrad in Richtung Frohnkamp. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief leider ohne Erfolg. Der mutmaßliche Einbrecher kann wie folgt beschrieben werden: männlich, ca. 25 bis 30 Jahre alt, ca. 1,80 Meter groß, trug einen grauen Kapuzenpullover, eine graue Jogginghose, dunkle Schuhe und einen dunklen Rucksack. Hinweise nimmt die Polizei unter Telefon 02173 9594-6350 jederzeit entgegen.