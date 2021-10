Gedenken in Monheim : Karte zeigt Schicksale hinter den Stolpersteinen

Gedenken in Monheim

So sieht die interaktive Stadtkarte aus. Foto: Stadt Monheim

Monheim Die Stadt Monheim gedenkt der Opfer der Nationalsozialisten und überarbeitet ihre interaktive Karte regelmäßig, wenn Recherchen neue Erkenntnisse bringen.

(og) Insgesamt 74 Stolpersteine und eine Stolperschwelle erinnern in Monheim an die Opfer der nationalsozialistischen Willkürherrschaft von 1933 bis 1945. Wo die Steine liegen und welche Schicksale hinter den in Messingplatten geschlagenen Namen stehen, zeigt auf der städtischen Internetseite nun eine interaktive Karte.