Monheim präpariert sich Zahlreiche Sperrungen zum Stadtfest

Im gesamten Stadtfest-Bereich ist das Parken nicht gestattet. „Wer dagegen verstößt, muss kostenpflichtig abgeschleppt werden“, warnt die Stadt. Und verweist auf kostenfrei nutzbare Parkplätze am Berliner Ring am Kreisverkehr Potsdamer Straße und am Kulturzentrum, am Rheinstadion an der Kapellenstraße und an der Baumberger Bürgerwiese. Am Freitag und Sonntag kann auch der Parkplatz am Schützenplatz genutzt werden, am Samstag steht er nur Händlern des Gänselieselmarkts zur Verfügung.