Monheim mit Herz Wunschbaum-Team erfüllt 155 Wünsche

Ein Laufrad, ein Besuch in einem Kinderspielpark oder ein Sack Walnüsse für die Eichhörnchen – „die 155 Wünsche, die in diesem Jahr am Wunsch-Baum in Monheim Mitte hingen, waren so unterschiedlich wie die Menschen, die die Wünsche notiert haben“, teilt die Stadt Monheim mit. Und die Wünsche wurden allesamt erfüllt.