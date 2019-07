Monheim : Monheim würdigt die Spitzensportler der Stadt

Monheim (ilpl) Der Stadtsportverband Monheim wird am Freitag, 5. Juli, Sportler ehren, die im vergangenen Jahr mit besonderen Leistungen aufwarten konnten. Sie gehören entweder einem Monheimer Verein an oder sind auswärts aktiv, jedoch Monheimer Bürger.

An Einzelsportler werden dieses Jahr 18 Urkunden und Medaillen in Bronze, 17 in Silber und fünf in Gold vergeben. Hinzu kommen vier Mannschaftsehrungen in Bronze. Bürgermeister Daniel Zimmermann überreicht die Auszeichnungen ab 18 Uhr im Ratssaal, Rathausplatz 2. Der Verein hat Spitzensportler unterschiedlicher Disziplinen aufgrund hervorragender Leistungen auf regionaler, Landes- oder Bundes- oder gar internationaler Ebene ausgewählt. Er erwartet zu dieser Feier „ein volles Haus“ und wird für Speis‘ und Trank sorgen.