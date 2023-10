Monheim Offene Kunstwerkstatt zum Thema partizipative Kunst

Sie haben dazu den Kölner Künstler Jonas Justen eingeladen, der in Monheim partizipative Projekte umsetzt. Melissa Ergen und Nils Wadenpohl von der Monheimer Demokratiewerkstatt sind auch mit dabei, sie wollen bei ihrer Bildungsarbeit mehr auf künstlerische Formate setzen. In einer offenen Diskussion können alle Beteiligten der Frage nachgehen, was diese unterschiedlichen Projekte miteinander verbindet, welche Rolle partizipative Kunst auf der Welt spielt und ob die Kunst auf diesem Wege an Kraft und Wert gewinnt oder verliert.