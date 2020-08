Monheim Wohnwagenbrand : Wohnwagen brennt völlig aus

Monheim Fahrzeug war an Grazer Straße in Baumberg abgestellt.

(elm) „Da war nichts mehr zu retten“. Mit diesen Worten kommentiert der Monheimer Feuerwehrchef Torsten Schlender den Wohnwagenbrand, der sich am Sonntagabend, gegen 20.30 Uhr, auf der Grazer Straße ereignet hat. Zunächst hatte es geheißen, der Brandherd befinde auf der Europaallee, aber schon auf der Anfahrt war diese Aussage korrigiert worden. „Der Wohnwagen hat auf einem Parkplatz am Ende der Grazer Straße gestanden“, so Schlender. Die Einsatzkräfte konnten schon von weitem den massiven Rauch sehen. Als diese am Schauplatz des Feuers eintrafen, brannte der Wohnwagen bereits lichterloh. „Da diese Wohnwagen aus Kunststoff bestehen, geht das sehr schnell, wenn das Material mal Feuer gefangen hat“, so Schlender. Obwohl die Wehrleute sofort mit dem Löschen begannen, blieb von dem Anhänger nur die Stahlkonstruktion übrig. Während der Einsatzmaßnahmen war die Grazer Straße gesperrt.