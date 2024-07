Wohnungsbaugesellschaft Monheim „Ukrainer nehmen keinem eine Wohnung weg“

Aus der Brache am Holzweg in Baumberg ist ein stattliches Wohngebiet geworden. Und es wächst weiter. 201 Wohnungen will die städtische Wohnungsbaugesellschaft Monheimer Wohnen am Ende dort anbieten. 162 sind im ersten und zweiten Bauabschnitt bereits fertiggestellt, wobei der zweite Bauabschnitt schneller fertig war, als der erste. „Das ist ein bisschen verwirrend“, sagt Daniel Fieweger, Geschäftsführer der Monheimer Wohnen.