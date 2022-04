Bebauung in Baumberg : Wohnungen und Kita an der Griesstraße

Das Gelände hinter dem ehemaligen Getränkemarkt in Baumberg (unten links) soll neu bebaut werden. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Monheim wächst, und deshalb sucht die Stadt nach weiteren Flächen, die sich für den Wohnungsbau eignen. In Baumberg gibt es an der Griesstraße auf 0,75 Hektar in Zukunft Platz für 20 Einfamilienhäuser mit Grundstücksgrößen zwischen 150 und 550 Quadratmetern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Petra Czyperek

(pc) Im vorderen Bereich der Griesstraße könnte eine Kindertagesstätte mit vier Gruppen in unmittelbarer Nähe der Winrich-von-Kniprode-Grundschule entstehen. Der Stadtrat traf jetzt mit den Stimmen von Peto, SPD und FDP den Satzungsbschluss für den Bebauungsplan. CDU und Grüne trugen die Entscheidung nicht mit.

Zur Zeit wird das Gelände des Getränkemarktes Hilger von ehrenamtlichen Hilfsorganisationen genutzt. Wenn das neue Feuerwehrgerätehaus in Baumberg gebaut wird, werden dort die Container für die freiwillige Wehr während der Übergangszeit von Juni 2023 bis Sommer 2025 aufgestellt. Anschließend könne das Areal bebaut werden, so die Beigeordnete Lisa Pientak. Neben neuen Häusern sollen auch bestehende Gebäude erweitert werden können.