Brand in Monheim Wohnung am Berliner Platz brennt aus

Die Monheimer Feuerwehr hat am Dienstag gegen 20 Uhr am Berliner Platz in Monheim eine Wohnung im Erdgeschoss gelöscht. Die Bewohner – drei Kinder sowie die Mutter – galten zunächst als vermisst, kamen aber später nach Hause. Aufgrund der massiven Brand- und Rauchausbreitung hat Wehrleiter Torsten Schlender die Alarmstufe erhöht und die hauptamtliche Wache der Feuerwehr Langenfeld mit einer weiteren Drehleiter zur Unterstützung angefordert.