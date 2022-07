An der Hauptstraße : Wohnmobil prallt gegen Autos

Baumberg Die 58-jährige Fahrerin sei in Richtung Schwanenstraße unterwegs gewesen. Ihren Angaben zufolge, sei ihr in Höhe der Hausnummer 65 ein Radler entgegen gekommen, so die Polizei.

(pc) Die Fahrerin eines Wohnmobils ist am Dienstag gegen 15.40 Uhr an der Hauptstraße nach einem Ausweichmanöver gegen einen Lieferwagen gefahren, teilt die Polizei mit. Durch den Aufprall sei das Fahrzeug auf zwei weitere geparkte Autos geschoben worden. Die 58-Jährige sei in Richtung Schwanenstraße unterwegs gewesen. Ihren Angaben zufolge, sei ihr in Höhe der Hausnummer 65 ein Fahrradfahrer entgegen gekommen, so die Polizei. Die Einbahnstraße ist dort für Fahrradfahrer in beide Richtungen freigegeben. Bei dem Versuch, ihm auszuweichen, sei sie gegen den Lieferwagen geprallt, der rechts in einer Parklücke gestanden habe. Der Fahrer (31) habe sich gerade auf der Ladefläche befunden, um ein Paket zu holen. Er stürzte und wurde leicht verletzt. Der Sachschaden betrage 20.000 Euro. Die Polizei sucht den Radler, dem die 58-Jährige ausweichen musste, Telefon 021739594-6350.