Neuer Termin : Woche voller Bücher findet im Juni 2021 statt

Monheim Neue Bilderbücher entdecken, Autoren ganz nah erleben und Illustratoren bei ihrer Arbeit über die Schulter gucken – mit der „Woche voller Bücher“ bietet das Ulla-Hahn-Haus jedes Jahr im November ein vielfältiges Programm für Kindertagesstätten.

(pc) Wegen Corona muss die Veranstaltung in den Juni 2021 verschoben werden, teilt Stadtsprecher Norbert Jakobs mit. In der ursprünglich geplanten Woche vom 16. bis 20. November stellt das Ulla-Hahn-Haus die Autoren und ihre Bilderbücher in den sozialen Netzwerken (Facebook und Instagram) vor. Eigentlich wurden für diesen November ganz besondere Gäste erwartet: die Nachwuchsbilderbuchautorinnen Laura Fuchs und Nini Alaska, die preisgekrönten Bilderbuchkünstlerinnen Susanne Straßer und Stefanie Harjes sowie die Erzählerin Birgit Fritz. Auch der bundesweite Vorlesetag wird in diesem Jahr anders, aber wie gewohnt kreativ, ablaufen. Das Ulla-Hahn-Haus hat alle Kooperationseinrichtungen, die Buchstein®-Kitas, mit dem mehrsprachigen Bilderbuch „Der Fuchs ruft Nein“ von Silvia Hüsler ausgestattet. Es gab Anregungen, wie eine mehrsprachige Vorleseaktion in Kleingruppen organisiert werden kann, so Jakobs.