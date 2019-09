monheim : Woche der Wiederbelebung startet

Monheim Auch in Monheim werben Hilfsorganisation für die Ausbildung von Ersthelfern.

(og) Kommt es zu einem Herzstillstand, muss sofort der Notruf 112 gewählt werden. Bis der Rettungsdienst eintrifft, verstreichen lebensentscheidende Minuten. Erste-Hilfe-Kenntnisse können deshalb leben retten. Unter dem Motto „Rescue ME“ beteiligt sich der Kreis Mettmann deshalb bis zum 22. September an der bundesweiten Aktionswoche der Wiederbelebung. Am Samstag, 21. September, von 9 bis 12 Uhr ist in Monheim am Busbahnhof eine Aktion.

Zudem wird der Kreis Mettmann künftig mit dem System „Mobile Retter“ ergänzend zum Rettungsdienst qualifizierte Ersthelfer alarmieren, die sich in der Nähe eines Patienten aufhalten und zum Notfallort eilen können. Erfreulicherweise sind bereits mehr als 100 Anfragen von Interessenten eingegangen. Aber selbst wenn dieses System Anfang 2020 aktiviert wird, bleiben gut ausgebildete Ersthelfer und Zeugen überlebenswichtig. Weitere Aktionen gibt es in Erkrath-Unterfeldhaus, Rewe, Neuenhausplatz 74, heute, 17. September, von 9 bis 12 Uhr; in Alt-Erkrath, Bavier-Center, Bavierstraße 10, am Mittwoch, 18. September, von 9 bis 12 Uhr; in Mettmann, Jubiläumsplatz, am Mittwoch, 18. September, von 8 bis 13 Uhr; in Hilden, Mittelstraße/Höhe Alter Markt, am Freitag, 20. September, von 9 bis 12 Uhr sowie abschließend in Ratingen-Mitte, Marktplatz (vor St. Peter und Paul), am Samstag, 21. September, von 8 bis 16 Uhr.