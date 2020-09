Mondschein-Kino : Wo Popcorn-Duft durch die Maske dringt

Ladies Night mit Piccolo und Abstand beim Mondscheinkino in Monheim: Sabine Gilfert und Petra Mengel (v. li.) genießen es. Foto: Matzerath, Ralph (rm)/Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Nur noch bis Sonntag läuft das Mondschein-Kino am Rhein. Die Ladys Night war mit fast 90 Besuchern ausverkauft. Corona geschuldet. Sie freuten sich über ein Stück „Normalität“.

Mit einer Ladys Night und dem Film „Sex and the City“ hat das Mega-Mondschein-Kino die Freiluftkino-Saison eröffnet. Eine durch Corona besonders kurze Spielzeit im reduzierten Format, aber nicht minder attraktiv. Noch bis Sonntag werden auf der Freilichtbühne an der Kappellenstraße tolle Filme gezeigt.