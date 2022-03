Anti-Rassimuswochen Monheim : Wo Mozart auf anatolisch erklingt

Die Band Kavpersaz kommt am Freitag auf den Ernst-Reuter-Platz in Monheim und spielt Stücke von Mozart. Foto: Stadt Neuss

Monheim Bei den Anti-Rassismuswochen in Monheim tritt die Band Kavpersaz am Freitag, 18. März, auf dem Ernst-Reuter-Platz auf. sie ist Teil ders Programms „Let‘s talk About Racism“.

(og) Mit Ausstellungen, Lesungen, Rap und Tanz laden bis zum 27. März Akteurinnen und Akteure dazu ein, sich mit Rassismus und Diskriminierung in Monheim auseinander zu setzen. Die städtische Abteilung Interkulturalität und Städtepartnerschaften organisiert die Internationalen Wochen gegen Rassismus. Unter dem Motto „Haltung zeigen“ gibt es im Stadtgebiet verschiedene Aktionen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene.

Eine davon ist ist die Aktion „Let‘s talk About Rasism“, die eine fünfköpfige Gruppe organisiert hat. „Nach der Online-Information der Stadt Ende letzen Jahres, bei der auch Ideen gefragt waren, hat sich eine kleine Gruppe rund um Sojus und Triennale-Akteure zusammengefunden“, berichtet die Monheimerin Özge Kabukcu. „Wir haben überlegt, was wir wollen und es war schnell klar, dass wir ein Miteinander, Begegnungen schaffen wollen, die etwas erzählen und nicht mit dem erhobenen Zeigefinger daherkommen“, sagt Kobukcu.

Das Ergebnis ist unter anderem eine Lesung am Donnerstag, 17. März, um 19 Uhr zum Thema Postkolonialimus mit der Autorin Priscilla Manjoh aus Kamerun und dem Afrodeutschen John Akude (Politikwissenschaftler) in der Stadt-Bibliothek. Am Freitag, 18. März, gehen die Akteure mit einer kleinen Bühne raus auf den Ernst-Reuter-Platz. Dort gibt es eine Podiumsdiskussion mit dem Rapper Sam Sillah, mit Priscilla Manjoh und dem Musiker Umut Yilmaz, moderiert von Kabukcu. „Ziel ist es, Leute für das Thema Rassismus zu sensibilisieren, sie in die Diskussion einzubeziehen.“ Anschließend, ab 19 Uhr, spielt die Gruppe Kavpersaz. Dabei wird unter anderem Mozart mit türkischen Instrumenten interpretiert, mit Saz, Flöte und Percussion. Rapper Sam Sillha tritt um 20 Uhr auf und zur After-Show treffen sich alle im Café „Zum Goldenen Hans“ am Reuter-Platz.

„Ich hoffe, dass unser Konzept aufgeht“, sagt Kubukcu, „und viele Leute, die nur so vorbeigehen, stehen bleiben und sich für unsere Angebote interessieren.“ Dass Rapper Sam Sillah viele, vor allem junge Fans lockt, da ist sie sicher.

Er wird tags zuvor im Haus der Jugend einen Workshop zum Schreiben von songtexten geben. An der Rosa-Parks-Schule werden zwei Anti-Rassimus-Trainerinnen Workshops geben. „Das haben wir über das NRW-Informationszentrum organisiert“, erläutert Kubukcu. Diese Kurse seien jedoch nicht öffentlich, aber Teil des Konzepts.