Ferienprogramm : Wo Kinder zu Circus-Künstlern werden

Monheim Seit 2005 schlägt der pädagogische Circus Soluna sein Zelt auf der Bürgerwiese in Baumberg auf. Unter Anleitung von Ehrenamtlichen lernen Kinder akrobatische Kunststücke.

Es wird jongliert, an Tüchern geturnt, auf großen Bällen gelaufen. Wo man hinschaut, sind die Workshops in vollem Gange, die Teilnehmer mit Feuereifer bei der Sache. Bereits seit dem 5. Juli läuft das Sommerferien Projekt „Circus Leben“, das die Kinder- und Jugendförderung der Stadt Monheim zusammen mit dem pädagogischen Circus Soluna aus Köln-Mülheim auf die Beine stellt. „Es läuft zum ersten Mal über drei Wochen“, sagt Fabian Kaina von der Jugendförderung.

Bereits seit 2005 bietet der Circus Soluna mit seinem Team den pädagogischen Mitmach-Circus auch in Monheim an. Im Vorfeld werden die ehrenamtlichen Jugendlichen zu Teamern ausgebildet, die die Workshops leiten. Zwei Leute vom Soluna-Team stehen ihnen mit Tat und Rat zur Seite. Finanziert wird das Projekt in Monheim durch Teilnehmergebühren und städtische Mittel.

Jedes Kind kann auswählen, für welche beiden Workshops es sich anmelden möchte. „So ist in der Aufführung dann jedes Kind in zwei Nummern zu sehen“, erklärt Birger Koch, Leiter des Circus Soluna. Über eine Woche lang werden die Kinder zwischen sechs und 14 Jahren dann zu kleinen Artisten, Akrobaten und Clowns, um ihr neu erworbenes Können in der großen Abschlussvorstellung am Freitag zu präsentieren. „In diesem Jahr leider ohne Publikum“, sagt Birger Koch. Doch die Vorstellungen werden gefilmt und die Eltern können nachher die CD erwerben und so ihren Nachwuchs jederzeit bewundern.