Für Bauprojekt in Monheim Stadt will 50 Bäume für Radweg fällen – Bürgerin schaltet Ministerium ein

Was der Stadtrat am 20. März dieses Jahres unter Tagesordnungspunkt acht beschlossen hat, konnte Annemarie Hein nicht fassen. Nach nur wenigen Sekunden Aussprache stimmten die Mitglieder für den Bau eines Radschnellweg-Abschnitts auf der südlichen Baumberger Chaussee. Einstimmig. Das Problem daran: Für die Umsetzung des Vorhabens müssen Bäume gefällt werden. Nicht fünf oder sechs, nicht ein Dutzend, sondern schätzungsweise 50. „Als Bürgerin bin ich entsetzt, dass es in der aktuellen Erderwärmung und Klimabelastung möglich ist, solche Planungen umzusetzen“, sagt Hein. Nicht zuletzt von den Grünen ist die Monheimer Politikerin „sehr enttäuscht“. Wie konnte das passieren?