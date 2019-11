Monheim Öffentliche Kunst : Künstlerin modelliert den Monheimer Schelm

Elke Tenderich-Veit arbeitet am Schelm, der voraussichtlich ab 2022 vor dem Schelmenturm in Monheim stehen soll. Vorbild für die Form ist ein kleines Modell, das die Künstlerin für die Auszeichnungen der Gromoka entworfen hat. . Foto: Matzerath, Ralph (rm-)

Monheim Bildhauerin Elke Tenderich-Veit lebt seit 15 Jahren in Baumberg.

Kleine weiße Styroporkügelchen liegen verstreut auf dem Wohnzimmerboden. Sie führen direkt in den Wintergarten, in dem die Künstlerin Elke Tenderich-Veit (72) an Moheims künftigem Schelm arbeitet. Er soll – nach Abschluss der Kanal- und Straßensanierung an der Alten Schulstraße – einen Platz vor dem Schelmenturm finden.

Die 2,40 Meter hohe Skulptur passt so gerade unter das gläserne Dach. Sie steht auf einer drehbaren Scheibe und ist erst einmal federleicht. „Drei große Blöcke Styropor habe ich bislang verarbeitet“, sagt Tenderich-Veit. Das Bauch-Beine-Po-Programm hat sie schon herausgearbeitet. Allerdings geht es dabei nicht um eine straffe Figur. Bei Tenderich-Veit haben die meisten Skulpturen weibliche Rundungen. Auch der Schelm.

Info Studium an der Folkwang-Schule 1947 geboren in Dortmund Praktikum als Holz-Steinbildhauerin bei N. Ahlmann Studium an der Folkwangschule für Gestaltung in Essen, Abteilung Plastik, Professor Adolf Wamper Restauratorin des Ruhrlandmuseums, Essen Seit 1985 freiberuflich tätig als Bildhauerin; Ausstellung im In- und Ausland

Mit der Japansäge und einem Putzbrett ist die Künstlerin den Styropor-Quadern auf die Kanten gerückt und hat die Form des Schelms herausgearbeitet, hat Stücke für die Rundungen aufgeleimt und festgepinnt. „Dieses noch unfertige Form werde ich mit Gips modellieren, bevor sie in die Bronzegießerei gehen kann“, erläutert die die Bildhauerin. „Den Arm und die Hände kann ich ohnehin nur in Gips detailliert ausformen“, beschreibt Elke Tenderich-Veit weiter.

Bislang hat sie für die Große Monheimer Karnevalsgesellschaft (Gromoka) kleinere Schelmformate gefertigt. Diese wurden zuletzt an Emil Drösser und Helmut Heymann für ihre besonderen Verdienste um das Brauchtum verliehen. Der große Schelm wird im Rahmen des Programms „Öffentliche Kunst“ der Stadt Monheim beauftragt. Doch bis er vor dem Schelmenturm aufgestellt wird, wird es noch dauern. „Denn erst müssen die Arbeiten an der Alten Schulstraße komplett beendet sein“, sagt Andreas Apsel, Chef des städtischen Tiefbauamtes. Die Straße werde in zwei Abschnitten um- und ausgebaut. Dazwischen liegt die Zeit, die der Bau des Gesundheitscampus benötigt. Apsel rechnet deshalb nicht damit, dass der Schelm vor 2022 seinen Platz finden wird.

Elke Tentenderich-Veit hat trotzdem schon einmal mit ihrer Arbeit begonnen. „Die Zusage des Bürgermeisters genügt mir“, sagt die Künstlerin, die ihre Skulptur auch gern vor dem Karnevalskabinett in der Monheimer Altstadt sehen würde. „Das würde doch gut passen“, findet sie. Sie hat bereits für Mettmann den Neandertaler und für Langenfeld den Postillon mit der Christel geschaffen. In Monheim gibt es noch keine Traditionsfigur von Elke Tenderich-Veit, die sich auch im Langenfelder Kunstverein engagiert und dort gut besuchte Ausstellungen (mit Verlängerung) bestückt hat.

Die International anerkannte Künstlerin mit Folkwang-Abschluss ist allerdings eher für ihre Engels- und Teufelsskulpturen sowie für ihre Zeichnungen bekannt, wobei die Engel nicht immer auf den ersten Blick als solche zu erkennen sind. Sie wirken nicht himmlisch-filigran, sondern durchaus kräftig und farbenfroh. Ob ihr großer Schelm auch Farbe bekommen wird, weiß sie noch nicht genau. „Ich bin nicht sicher, wie sich die Patina auf Bronze verhält“, sagt sie mit Blick auf die „Gänseliesel/Leda“. Kunstprofessor Markus Lüpertz hat seiner bronzenen Gänseliesel-Skulptur Farbe gegeben, und ist ebenfalls gespannt, wie sie sich verändert.