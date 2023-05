Kindertag in Monheim Wo Clowns mit Kindern Teller jonglieren

Zum bereits 19. Mal war es am Sonntag wieder soweit. Mit einem buntem Programm haben Monheimer den Kindertag gefeiert. Dafür verwandelte sich der Grünzug an der Brandenburger Allee in eine Feiermeile und lockte die Jüngsten zu zahlreichen Mitmach-Aktionen. Ein abwechslungsreiches Bühnenprogramm unterhielt nicht nur die kleine Zuschauer.