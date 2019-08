Monheim : Wo Baumbergs Männer kochen lernen

ZWAR - Kochen für Männer. Was ist das überhaupt? Im Mai 2018 trafen unerschrockene RECKEN zusammen, die schon immer mal wissen wollten, was ihre Frauen in der Küche so treiben. Bei dieser ersten konstituierenden Sitzung wurden die Eckpunkte besprochen: Wo? In der Küche im Bürgerhaus. Wann? Immer am 2. Mittwoch im Monat. Was? Nichts ist UNMÖGLICH! Die Highlights der letzten Monate waren: Rinderrouladen an Salzkartoffeln im Dialog mit Wurzelgemüse, Coq au Vin vom Vin rouge, Spargel mit paniertem Schnitzel abgerundet durch Sauce Bernaise (toll, dass wir jetzt wissen, wie man aus einer Sauce Hollandaise eine Sauce Bernaise macht), sowie internationale Küche z.B. Griechischer Hirtentopf vom Lamm. Nicht zu vergessen eine der größten Herausforderungen der deutschen Küche: Bratkartoffeln. Alle Herausforderungen wurden bis jetzt gemeistert. Wobei die größte ist, immer alle Utensilien dabei zu haben. Es muss immer an alles gedacht werden, was in einer normalen Küche eine Selbstverständlichkeit darstellt: Schöpfkelle, Schüsseln, Schneidebrettchen, Messer, Gewürze usw. - wirklich alles muss am Kochabend von den Köchen mitgebracht werden. Ganz zu schweigen von Spülmittel, Handtüchern und Müllsäcken. Falls was fehlt, ist Improvisationstalent gefragt: Da werden die Zwiebeln halt auch mal im tiefen Teller geschnitten. Natürlich darf das Aufräumen und Saubermachen am Ende nicht fehlen. Die Küche im Bürgerhaus wird immer blitzeblank verlassen. Wir sind regelmäßig fünf bis sechs Köche, die immer eine Menge Spaß zusammen haben; mittlerweile helfen alle regelmäßig zuhause mit, wenn sie nicht ob ihrer vielen Fragen oder sogar Besserwisserei von der Chefin de la Cuisine aus der Küche verbannt werden. An dieser Stelle möchten wir noch Klaus Hilgers vom Bürgerhaus Baumberg für die zur Verfügungstellung der Räumlichkeiten und der Getränke herzlichst danken. Wer Interesse hat, die Zwar -Gemeinschaft in Baumberg kennenzuleren ,ist jederzeit herzlich willkommen und wird freundlich begrüßt werden. Das nächste Treffen findet am 08. Augustwie immer im Baumberger Bürgerhaus statt. xxx. Foto: RP/Verein