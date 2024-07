Monheim Gastronomie Die Altstadt so lebendig – wie in alten Zeiten

Angelockt durch die laute Musik, die am Samstagabend aus der Altstadt drang, pilgerten Besucher in Scharen und gut gelaunt zur Quelle des Frohsinns. Das untere Ende der Turmstraße hatte sich in einen kleinen Festplatz samt großer Bühne verwandelt. Hier standen die Menschen in den letzten Sonnenstrahlen des Tages beisammen, unterhielten sich und tanzten unbeschwert miteinander, genossen einen fruchtigen Cocktail oder probierten sich durch die kulinarische Vielfalt der Altstadt. Die Terrassen der Kneipen und Bars waren bereits gut gefüllt. Einige schauten sich interessiert, aber emotionslos noch die letzten Minuten der Verlängerung im Fußball-Viertelfinalspiel zwischen England und der Schweiz auf den bereitgestellten TV-Geräten an. Von der großen Bühne aus schmetterte die Band „Mottek“ aus Oberhausen Hits der vergangenen Jahrzehnte, die Jung und Alt gleichermaßen in Bewegung versetzten.