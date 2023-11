Sponsorenlauf in Baumberg Grundschüler spenden 2500 Euro

Die Kinder der Winrich-von-Kniprode-Schule in Baumberg haben dem Verein „Wünsch dir was“ jetzt eine Spende von 2500 Euro überreicht. Erlöst haben sie das Geld durch Laufen. Insgesamt 11.500 Euro kamen beim diesjährigen Sponsorenlauf der katholischen Grundschule zusammen, teilte die Schule am Freitag mit. Ein Teil davon fließt in das schuleigene Zirkusprojekt, ein Teil aber auch an wohltätige Vereine wie „Wünsch dir was“, der Kinder aus ärmeren Familien unterstützt. Überreicht wurde der Spendenscheck an Vereinsvertreterin Nikolina Saure. „So haben unsere Schülerinnen und Schüler erfahren, dass sich die große Anstrengung beim Sammeln von Sponsoren und beim Lauf vieler Runden bei großer Hitze im Knipprather Wald gelohnt hat, nämlich indem sie anderen Kindern, denen es nicht so gut geht wie uns, eine große Freude machen“, freut sich die stellvertretende Schulleiterin Heike Hibel. Bei einem Sponsorenlauf sagt ein Sponsor (z.B. Eltern, Verwandte) für jeden gelaufenen Kilometer einer Person einen bestimmten Spendenbetrag zu.